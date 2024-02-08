Семак подтвердил опоздания Вендела на тренировки «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дисциплине полузащитника команды Вендела.

«Мы понимаем, что Вендел непростой парень. Летом опаздывал, сейчас, может, два раза на пять минут. Мы над этим работаем. Нет задачи наказать, чтобы забирать чьи-то деньги. Он непростой парень, но фанат своего дела», — цитирует Семака «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в 18 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, что Вендел по личным обстоятельствам позже всех присоединился к «Зениту» на вторых сборах в Катаре.

Ранее в «Зените» подтвердили, что Вендел находится в расположении клуба.