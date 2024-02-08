Семак подтвердил опоздания Вендела на тренировки «Зенита»
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«Мы понимаем, что Вендел непростой парень. Летом опаздывал, сейчас, может, два раза на пять минут. Мы над этим работаем. Нет задачи наказать, чтобы забирать чьи-то деньги. Он непростой парень, но фанат своего дела», — цитирует Семака «Чемпионат».
В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в 18 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Напомним, что Вендел по личным обстоятельствам позже всех присоединился к «Зениту» на вторых сборах в Катаре.
Ранее в «Зените» подтвердили, что Вендел находится в расположении клуба.