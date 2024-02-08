Спортдиректор «Шанхай Шэньхуа»: выбрали Слуцкого за его опыт, страсть и знания
«У нас было много кандидатов на пост, но выбрали Слуцкого за его опыт, страсть и знания. Я знаю его уже много лет, ещё по работе в Англии. Надеемся на классный сезон вместе с ним», — заявил Шиотан Скай Сун «Матч ТВ».
Последним местом работы россиянина до китайского клуба был казанский «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019 по ноябрь 2022 года.
8 февраля китайская команда под руководством Слуцкого встретится с «Зенитом» в матче Кубка равноправия.
Ранее Слуцкий заявил, что российские игроки могли бы усилить чемпионат Китая.