Крюков: приход Вяльбе и внимание руководства страны повлияли на успех лыжников на ОИ-2014

Серебряный призёр Олимпиады Никита Крюков рассказал, что повлияло на успех лыжников на Играх 2014 года в Сочи.

«Смена руководства лыжной федерации, приход Вяльбе, а также повышенное внимание руководства страны к подготовке к Олимпиаде серьёзно повлияли на наш успех», — цитирует Крюкова iz.ru.

Он добавил, что для лыжников создавались фантастические условия для подготовки, вплоть до поездок в Новую Зеландию.

Россия выиграла зачёт Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Крюков тогда завоевал серебряную медаль.

Ранее сообщалось, что в парке «Ривьера» прошла торжественная посадка десяти цитрусовых деревьев олимпийскими чемпионами.