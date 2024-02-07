Крюков: приход Вяльбе и внимание руководства страны повлияли на успех лыжников на ОИ-2014
- РИА Новости
«Смена руководства лыжной федерации, приход Вяльбе, а также повышенное внимание руководства страны к подготовке к Олимпиаде серьёзно повлияли на наш успех», — цитирует Крюкова iz.ru.
Он добавил, что для лыжников создавались фантастические условия для подготовки, вплоть до поездок в Новую Зеландию.
Россия выиграла зачёт Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Крюков тогда завоевал серебряную медаль.
Ранее сообщалось, что в парке «Ривьера» прошла торжественная посадка десяти цитрусовых деревьев олимпийскими чемпионами.