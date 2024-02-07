Поздняков: когда мир созреет для Олимпиады в России, мы будем открыты к диалогу

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о возможном проведении Олимпийских игр в России в будущем.

«Для того чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьёзно попросить международное сообщество. Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу. Россия — щедрая душа», — передаёт слова Позднякова корреспондент RT.

7 февраля отмечается десять лет со дня открытия Олимпиады в Сочи.

1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.

Ранее Мутко вспомнил, как разрешил Легкову готовиться к ОИ-2014 в Швейцарии.