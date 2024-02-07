Левитин: на ближайшей зимней Олимпиаде не повторят уровень организации в Сочи

Помощник президента РФ Игорь Левитин высказал мнение, что организаторы предстоящих зимних Олимпиад 2026 и 2030 годов не смогут повторить успех Сочи.

«Город заслужил эти игры. В приветствии президента было всё сказано об этом празднике. Мы знаем, где пройдут Игры в 2026 и 2030 годах, и понимаем, что они не смогут повторить такое качество организации и инфраструктуры», — передаёт слова Левитина корреспондент RT.

7 февраля отмечается десять лет со дня открытия Олимпиады в Сочи.

1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.

Ранее Мутко вспомнил, как разрешил Легкову готовиться к ОИ-2014 в Швейцарии.