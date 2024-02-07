Поздняков: идеи Пьера де Кубертена разрушены и исковерканы, но людей не обманешь

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) исковеркал идею основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена.

«Наши коллеги, в том числе зарубежные, с теплотой и по-доброму вспомнили время, когда Сочи стал местом солидарности всех стран и континентов. В этом и была идея Пьера де Кубертена. Сейчас его идеи разрушены и исковерканы, но людей не обманешь», — передаёт слова Позднякова корреспондент RT.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Татьяна Кириенко назвала Олимпиаду инструментом политического давления.