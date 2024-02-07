RT в Telegram
Подпишись

Поздняков: идеи Пьера де Кубертена разрушены и исковерканы, но людей не обманешь

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) исковеркал идею основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена.
Поздняков: идеи Пьера де Кубертена разрушены и исковерканы, но людей не обманешь
  • РИА Новости

«Наши коллеги, в том числе зарубежные, с теплотой и по-доброму вспомнили время, когда Сочи стал местом солидарности всех стран и континентов. В этом и была идея Пьера де Кубертена. Сейчас его идеи разрушены и исковерканы, но людей не обманешь», — передаёт слова Позднякова корреспондент RT.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Татьяна Кириенко назвала Олимпиаду инструментом политического давления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить