Ягудин: все достижения Олимпийских игр в Сочи являются заслугой Путина

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о проведении зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Наша страна выиграла те Олимпийские игры, завоевав 33 медали. То, что это всё прошло, заслуга президента Путина. У меня были слёзы радости, когда проходило закрытие Игр в Сочи», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Россия выиграла зачёт Олимпиады в Сочи, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.

В 2017 году после доклада Ричарда Макларена и работы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) у России отобрали две золотые, серебряную и бронзовую награды.

Ранее Владимир Путин отметил богатейшее олимпийское наследие Игр в Сочи.