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Ягудин: все достижения Олимпийских игр в Сочи являются заслугой Путина

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о проведении зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Ягудин: все достижения Олимпийских игр в Сочи являются заслугой Путина
  • РИА Новости

«Наша страна выиграла те Олимпийские игры, завоевав 33 медали. То, что это всё прошло, заслуга президента Путина. У меня были слёзы радости, когда проходило закрытие Игр в Сочи», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Россия выиграла зачёт Олимпиады в Сочи, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.

В 2017 году после доклада Ричарда Макларена и работы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) у России отобрали две золотые, серебряную и бронзовую награды.

Ранее Владимир Путин отметил богатейшее олимпийское наследие Игр в Сочи.

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