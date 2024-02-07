Ягудин: все достижения Олимпийских игр в Сочи являются заслугой Путина
- РИА Новости
«Наша страна выиграла те Олимпийские игры, завоевав 33 медали. То, что это всё прошло, заслуга президента Путина. У меня были слёзы радости, когда проходило закрытие Игр в Сочи», — цитирует Ягудина РИА Новости.
Россия выиграла зачёт Олимпиады в Сочи, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.
В 2017 году после доклада Ричарда Макларена и работы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) у России отобрали две золотые, серебряную и бронзовую награды.
Ранее Владимир Путин отметил богатейшее олимпийское наследие Игр в Сочи.