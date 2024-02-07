Курдин считает, что Овечкину нужны хорошие партнёры для достижения рекорда Гретцки

Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, прокомментировал гонку форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за легендарным Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Овечкину нужны партнёры, чтобы побить рекорд. Когда он набирал больше всех очков, много забивал, его партнёром был Бэкстрём, который приостановил карьеру. Овечкину его не хватает», — цитирует Курдина «Матч ТВ».

На счету россиянина 832 гола за карьеру в НХЛ. Лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки — 894 шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил десять шайб и сделал 22 результативные передачи в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.