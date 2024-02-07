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Курдин считает, что Овечкину нужны хорошие партнёры для достижения рекорда Гретцки

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Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, прокомментировал гонку форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за легендарным Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Курдин считает, что Овечкину нужны хорошие партнёры для достижения рекорда Гретцки
  • Gettyimages.ru

«Овечкину нужны партнёры, чтобы побить рекорд. Когда он набирал больше всех очков, много забивал, его партнёром был Бэкстрём, который приостановил карьеру. Овечкину его не хватает», — цитирует Курдина «Матч ТВ».

На счету россиянина 832 гола за карьеру в НХЛ. Лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки — 894 шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил десять шайб и сделал 22 результативные передачи в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 

Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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