Курдин считает, что Овечкину нужны хорошие партнёры для достижения рекорда Гретцки
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«Овечкину нужны партнёры, чтобы побить рекорд. Когда он набирал больше всех очков, много забивал, его партнёром был Бэкстрём, который приостановил карьеру. Овечкину его не хватает», — цитирует Курдина «Матч ТВ».
На счету россиянина 832 гола за карьеру в НХЛ. Лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки — 894 шайбы.
В нынешнем сезоне Овечкин забросил десять шайб и сделал 22 результативные передачи в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.