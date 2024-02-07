Малышко поддержал российских фигуристов после решения о медалях Олимпиады-2022

Олимпийский чемпион биатлонист Дмитрий Малышко высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) перераспределить медали командного олимпийского турнира 2022 года.

«Спорт уступает место политике. Неприятная для спортсменов история, но и здесь надо бороться и не отпускать ситуацию», — приводит слова Малышко РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Костомаров высказался о решении CAS дисквалифицировать Валиеву.