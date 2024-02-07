Рекордная жара может обрушиться на Францию во время Олимпиады-2024

Олимпиада в Париже может столкнуться с аномальной жарой, которая рискует установиться во Франции в июле 2024 года.

«Аномальная жара и экстремальные погодные явления — это факторы, которые мы принимаем во внимание и к которым мы максимально готовимся», — сообщили в оргкомитете Игр.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета ОИ-2024.