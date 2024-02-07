Николич: в «Локомотиве» чувствовал себя супер, воспоминания только хорошие

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о работе в московском клубе.

«После ухода из «Локомотива» я не был обижен ни тогда, ни сейчас. Но это так давно было… Сейчас совсем нет желания об этом говорить. Но воспоминания только хорошие, в «Локомотиве» чувствовал себя супер», — цитирует Николича Sport24.

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

С июля 2023 года специалист работает с «Шабах Аль-Ахли».

Ранее Николич пожелал Слуцкому удачи в «Шанхай Шэньхуа».