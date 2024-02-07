El Larguero: Мбаппе хочет зарплату €50 млн и подписной бонус в размере €120 млн
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По информации El Larguero, игрок хотел бы иметь зарплату €50 млн, а также получить подписной бонус €120 млн. При этом ни с одним из клубов Мбаппе ещё не договорился об этих условиях.
В нынешнем сезоне француз забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на шесть лет.