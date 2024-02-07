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El Larguero: Мбаппе хочет зарплату €50 млн и подписной бонус в размере €120 млн

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Стали известны новые условия нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, выдвинутые клубам, которые заинтересованы в нём.
El Larguero: Мбаппе хочет зарплату €50 млн и подписной бонус в размере €120 млн
  • Gettyimages.ru

По информации El Larguero, игрок хотел бы иметь зарплату €50 млн, а также получить подписной бонус €120 млн. При этом ни с одним из клубов Мбаппе ещё не договорился об этих условиях.

В нынешнем сезоне француз забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на шесть лет.

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