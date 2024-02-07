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Кузьменко заявил, что испытывает прекрасные эмоции после гола в дебютном матче за «Калгари»

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Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко прокомментировал первый гол за команду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Кузьменко заявил, что испытывает прекрасные эмоции после гола в дебютном матче за «Калгари»
  • Gettyimages.ru

«Прекрасные эмоции, потому что мы победили. Сыграли хорошо. Провели нормальную игру, но не отличную. Моё звено должно было забивать больше», — заявил игрок после матча.

Встреча в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 4:1. Россиянин отметился забитой шайбой в дебютной игре за «Флэймз».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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