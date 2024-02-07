Кузьменко заявил, что испытывает прекрасные эмоции после гола в дебютном матче за «Калгари»
- Gettyimages.ru
«Прекрасные эмоции, потому что мы победили. Сыграли хорошо. Провели нормальную игру, но не отличную. Моё звено должно было забивать больше», — заявил игрок после матча.
Встреча в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 4:1. Россиянин отметился забитой шайбой в дебютной игре за «Флэймз».
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.