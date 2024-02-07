Anything Liverpool: Клопп готов отказаться от паузы в карьере ради работы в «Барсе»
56-летний немецкий специалист готов отказаться от паузы в карьере ради работы в клубе из столицы Каталонии, сообщает Anything Liverpool.
26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.
Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы Клопп возглавил каталонский клуб.