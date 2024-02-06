Призовой фонд боя за пояс IBA Атаев — Альфонсо составит $0,5 млн

Стала известна сумма призового фонда титульного поединка в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» между россиянином Шарабутдином Атаевым и азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом.

«Победитель получит $350 тыс., а проигравший — $150 тыс. И понятно, что на обоих боксёров будет оказываться определённое психологическое давление», — заявил председатель тренерского совета Федерации бокса России и менеджер Атаева Эдуард Кравцов.

При этом спортивный чиновник добавил, что у Атаева не будет «какого-то психологического преимущества».

«Кубинцы сами по себе устойчивые и расслабленные. Плюс именно Атаев будет выходить в ранге сильнейшего боксёра этого веса, и Шарабутдин может потерять больше, чем тот же Альфонсо. Боксёр из Азербайджана, по сути, в случае поражения ничего не теряет, в отличие от Атаева. Ну и плюс не будем забывать об очень приличных призовых, которые стоят на кону», — добавил Кравцов.

Атаев является чемпионом мира и двукратным чемпионом России. На счету 24-летнего боксёра из Дагестана шесть побед (четыре нокаутом) и ноль поражений.

В активе 28-летнего Домингеса 42 победы (одна нокаутом) и 14 поражений. Кубинец является бронзовым призёром Олимпийских игр и чемпионом мира.

Бой за пояс IBA в весовой категории до 86 кг пройдёт 16 февраля в Душанбе (Таджикистан).

Ранее украинский боксёр Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри.