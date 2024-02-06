RT в Telegram
Подпишись

Терещенко назвал Буше примером для других хоккеистов

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о нападающем «Авангарда» Риде Буше.
Терещенко назвал Буше примером для других хоккеистов
  • Gettyimages.ru

«Буше, конечно, может побить рекорд Мозякина. У «Авангарда» сформировалась очень хорошая атакующая линия, которая почти всё время играет в большинстве. Буше даже по силам 50 шайб забросить в этом сезоне. Сейчас он — это показатель мастерства, игрок, на которого надо равняться», — цитирует Терещенко «Матч ТВ».

Бывший форвард команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз» установил рекорд по набранным очкам среди иностранных игроков КХЛ за один регулярный чемпионат. 30-летний игрок из Мичигана забросил три шайбы в матче с петербургским СКА (9:5).

Буше в нынешнем сезоне набрал 73 (42 гола + 31 результативная передача) очка. Он является лучшим снайпером чемпионата. Американец превзошёл рекорд бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Яна Марека из Чехии (72 очка).

Ранее сообщалось, что КХЛ назвала лучших игроков по итогам прошедшей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить