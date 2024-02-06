Терещенко назвал Буше примером для других хоккеистов

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о нападающем «Авангарда» Риде Буше.

«Буше, конечно, может побить рекорд Мозякина. У «Авангарда» сформировалась очень хорошая атакующая линия, которая почти всё время играет в большинстве. Буше даже по силам 50 шайб забросить в этом сезоне. Сейчас он — это показатель мастерства, игрок, на которого надо равняться», — цитирует Терещенко «Матч ТВ».

Бывший форвард команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз» установил рекорд по набранным очкам среди иностранных игроков КХЛ за один регулярный чемпионат. 30-летний игрок из Мичигана забросил три шайбы в матче с петербургским СКА (9:5).

Буше в нынешнем сезоне набрал 73 (42 гола + 31 результативная передача) очка. Он является лучшим снайпером чемпионата. Американец превзошёл рекорд бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Яна Марека из Чехии (72 очка).

Ранее сообщалось, что КХЛ назвала лучших игроков по итогам прошедшей недели.