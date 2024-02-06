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Мостовой: Джикия не входит в планы великого Абаскаля

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Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой высказался о ситуации касательно защитника красно-белых Георгия Джикии.
Мостовой: Джикия не входит в планы великого Абаскаля
  • Gettyimages.ru

«Для Джикии это хорошая ситуация в том плане, что если «Спартак» его не оставит, то он спокойно найдёт себе любую команду в России. Жалко будет, если «Спартак» его не оставит. Но он не входит в планы великого Абаскаля. Это зависит от людей, которые не совсем профессионально относятся к футболу», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале.

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