Хомуха: Чалов не выберет «Зенит», он хочет играть за рубежом или за ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию касательно продления контракта нападающего Фёдора Чалова с армейским клубом.

«Чалов — футболист с российским паспортом. После ухода Кругового петербуржцам необходим российский футболист. Но не думаю, что Чалов выберет «Зенит». Насколько я понимаю, он хочет играть за рубежом или за ЦСКА», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА предлагает Чалову новый контракт с зарплатой в размере от €2,5 млн до €3 млн в год. Сторона игрока настаивает на сумме €4 млн, но армейцы не готовы платить такую зарплату своему воспитаннику.

В нынешнем сезоне Чалов забил 11 голов и отдал три голевые передачи в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Чалов улетел в Москву на переговоры по новому контракту с ЦСКА.