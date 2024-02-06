RT в Telegram
Подпишись

Хомуха: Чалов не выберет «Зенит», он хочет играть за рубежом или за ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию касательно продления контракта нападающего Фёдора Чалова с армейским клубом.

«Чалов — футболист с российским паспортом. После ухода Кругового петербуржцам необходим российский футболист. Но не думаю, что Чалов выберет «Зенит». Насколько я понимаю, он хочет играть за рубежом или за ЦСКА», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА предлагает Чалову новый контракт с зарплатой в размере от €2,5 млн до €3 млн в год. Сторона игрока настаивает на сумме €4 млн, но армейцы не готовы платить такую зарплату своему воспитаннику.

В нынешнем сезоне Чалов забил 11 голов и отдал три голевые передачи в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Чалов улетел в Москву на переговоры по новому контракту с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить