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Рианчо: «Барселона» больше, чем Месси, а «Спартак» больше, чем Джикия

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ситуацию вокруг капитана красно-белых Георгия Джикии.
Рианчо: «Барселона» больше, чем Месси, а «Спартак» больше, чем Джикия
  • РИА Новости

«МЮ больше, чем Роналду, «Барселона» больше, чем Месси. История с Джикией не исключение. «Спартак» значит больше, чем любой игрок, даже капитан. Решение всегда остаётся за клубом», — цитирует тренера «РБ Спорт».

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии заявил, что защитник не продлит контракт со «Спартаком», если Гильермо Абаскаль останется в клубе.

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