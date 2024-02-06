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Мостовой: согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов России

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Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой отреагировал на то, что его назвали одним из самых великих игроков России.
Мостовой: согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов России
  • РИА Новости

«Согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но её надо признавать», — цитирует Мостового Sport24.

Россиянин известен своими выступлениями за «Сельту», «Алавес», «Спартак» и другие клубы. В настоящий момент специалист обучается в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию.

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему не перешёл в топ-клуб во время игры в Испании.

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