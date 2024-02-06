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Агент Вендела сообщил, что ЦСКА улучшил предложение по футболисту

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Андре Кюри, агент нападающего «Порту» Вендела Силвы, рассказал, что армейский клуб улучшил предложение по переходу футболиста.

«Вероятность того, что Вендел окажется в России, ещё есть. «Порту» хочет получить за игрока €5 млн. Сделал ли ЦСКА новое предложение? Да», — цитирует Кюри «Спорт-Экспресс».

В СМИ сообщалось, что ЦСКА предлагал за игрока €2,5 млн, но в «Порту» хотят получить €5 млн.

Вендел играет за вторую команду «Порту». В текущем сезоне он провёл 16 матчей, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Айсауи подпишет с ЦСКА контракт по схеме 2 + 3 года.

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