В махачкалинском «Динамо» сообщили, что ищут тренера среди российских кандидатов
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«По поиску нового главного тренера обстановка рабочая. Если бы всё было легко, мы бы уже определились. Надеемся, что скоро решим этот вопрос. Даже если не найдём нового тренера к началу второго сбора, то ничего страшного. Выбираем из российских и постсоветских кандидатов», — цитирует Газизова «Матч ТВ».
1 февраля стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» Махачкала.
Напомним, что в июле текущего года махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева.
«Динамо» с 37 очками лидирует в таблице Первой лиги. В 20-м туре махачкалинский клуб уступил «Торпедо» со счётом 0:2. На второй строчке располагаются «Химки» с 36 баллами. Тройку замыкает «Акрон» (35).
Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли ожидать приглашения клубов из России в Суперлигу.