В махачкалинском «Динамо» сообщили, что ищут тренера среди российских кандидатов

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о поисках главного тренера после ухода Курбана Бердыева.

«По поиску нового главного тренера обстановка рабочая. Если бы всё было легко, мы бы уже определились. Надеемся, что скоро решим этот вопрос. Даже если не найдём нового тренера к началу второго сбора, то ничего страшного. Выбираем из российских и постсоветских кандидатов», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

1 февраля стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» Махачкала.

Напомним, что в июле текущего года махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева.

«Динамо» с 37 очками лидирует в таблице Первой лиги. В 20-м туре махачкалинский клуб уступил «Торпедо» со счётом 0:2. На второй строчке располагаются «Химки» с 36 баллами. Тройку замыкает «Акрон» (35).

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли ожидать приглашения клубов из России в Суперлигу.