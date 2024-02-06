Чесноков: Медведев может позволить себе пропуск нескольких теннисных турниров
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«Медведев пробежал настолько тяжёлый марафон на Australian Open, что быстро восстановиться после него было нереально», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Он также подчеркнул, что Медведев принял правильное решение. По его словам, спортсмену нужно тренироваться и отдыхать.
«К тому же Медведев выходом в финал обеспечил себе хороший запас очков, поэтому может позволить себе пропуск нескольких турниров перед «Мастерсами» в Индиан-Уэллсе и Майами», — добавил Чесноков.
5 февраля стало известно, что Медведев снялся с турнира в Роттердаме из-за усталости.
Россиянин является действующим чемпионом турнира. Соревнования состоятся с 10 по 18 февраля.
Ранее Медведев остался на третьем месте в рейтинге ATP.