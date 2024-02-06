Пономарёв заявил, что европейский футбол — не уровень Чалова

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал ситуацию с продлением контракта воспитанника армейцев Фёдора Чалова.

«Я бы посоветовал Чалову не уходить в Европу, а продолжать выступать за ЦСКА и за те деньги, которые ему платят сейчас, большего он не стоит. Нельзя так портить парня огромной зарплатой, и он сам должен иметь совесть. Если Чалов не согласится продлить свой контракт, его надо срочно продавать, и пусть его агент с ним мучается. Мы уже видели Фёдора в Швейцарии — это всё бесполезно. Европа — не уровень Чалова. С него там будут требовать забивать голы, а у нас нет: попадает он с одиннадцатиметрового, и слава богу», — сказал он RT.

Пономарёв также посоветовал Фёдору Чалову взять пример с легенды ЦСКА Игоря Акинфеева.

«У Фёдора нет скорости — ни стартовой, ни на дистанции. Да, школа ЦСКА поставила ему удар, наш воспитанник, но что он выпендривается? Пусть берёт пример с Акинфеева и посмотрит, как себя ведёт Игорь, такой порядочный человек. Его будут только уважать за это», — добавил он.

Ранее Пономарёв заявил, что Акинфееву нужно завершать карьеру, если он в будущем не хочет кататься на коляске.