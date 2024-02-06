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Адвокат Бушманов назвал маловероятной экстрадицию Промеса

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Адвокат Игорь Бушманов отреагировал на решение апелляционного суда Нидерландов по делу о нападении форварда «Спартака» Квинси Промеса на двоюродного брата.
Адвокат Бушманов назвал маловероятной экстрадицию Промеса
  • РИА Новости

«В случае вступления решения суда в законную силу Промес будет обязан выплатить компенсацию. Неисполнение же повлечёт за собой иные дополнительные негативные последствия. Экстрадиционные процедуры в отношении Промеса по данному делу маловероятны», — цитирует адвоката «СЭ».

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

В нынешнем сезоне нидерландец забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Промес должен возместить ущерб брату, получившему ножевое ранение.

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