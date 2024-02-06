Топурия: я подерусь с Макгрегором на «Сантьяго Бернабеу» до конца 2024 года
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«Обсуждался ли всерьёз вопрос о проведении турнира в Испании? Да, это произойдёт в конце 2024 года в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Моя первая защита титула или бой с Макгрегором пройдёт в Испании», — сказал Топурия в эфире The MMA Hour.
Он также добавил, что на поединке будет присутствовать весь состав «Реала».
Титульный бой в полулёгком весе между Топурией и австралийцем Александером Волкановски состоится 17 февраля в Анахайме (США).
Ранее Топурия поделился ожиданиями от поединка Волкановски на турнире UFC 298.