Сборная Белоруссии по биатлону не примет участия в масс‑старте на Спартакиаде в Златоусте
- РИА Новости
«Я в курсе, что такое положение есть, но не знаю причин, по которым белорусские биатлонисты не примут участия в масс‑старте. Организатор соревнований — Минспорт, мы опираемся на их правила и их исполняем», — цитирует Пака «Матч ТВ».
Биатлонная Спартакиада сильнейших пройдёт в Златоусте. Белорусские спортсмены получили приглашение на соревнования.
Ранее сообщалось, что Минспорт РФ разрешил белорусским спортсменам участвовать в Спартакиаде.