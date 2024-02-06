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Сборная Белоруссии по биатлону не примет участия в масс‑старте на Спартакиаде в Златоусте

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак сообщил, что не знает причин, по которым белорусские биатлонисты не примут участия в масс‑старте на Спартакиаде сильнейших.
Сборная Белоруссии по биатлону не примет участия в масс‑старте на Спартакиаде в Златоусте
  • РИА Новости

«Я в курсе, что такое положение есть, но не знаю причин, по которым белорусские биатлонисты не примут участия в масс‑старте. Организатор соревнований — Минспорт, мы опираемся на их правила и их исполняем», — цитирует Пака «Матч ТВ».

Биатлонная Спартакиада сильнейших пройдёт в Златоусте. Белорусские спортсмены получили приглашение на соревнования.

Ранее сообщалось, что Минспорт РФ разрешил белорусским спортсменам участвовать в Спартакиаде.

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