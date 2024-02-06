VI: Промес должен возместить ущерб брату, получившему ножевое ранение
- РИА Новости
По информации Voetbal International со ссылкой на апелляционный суд, размер выплаты ещё не установлен. Отмечается, что брат футболиста запросит крупную сумму денег.
В связи с тем, что Промес отрицает обвинения, не исключено, что он проигнорирует постановление приставов.
В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.
В нынешнем сезоне нидерландец забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов требует девять лет тюремного заключения для Промеса.