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VI: Промес должен возместить ущерб брату, получившему ножевое ранение

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес должен возместить ущерб двоюродному брату, получившему от него ножевое ранение.
VI: Промес должен возместить ущерб брату, получившему ножевое ранение
  • РИА Новости

По информации Voetbal International со ссылкой на апелляционный суд, размер выплаты ещё не установлен. Отмечается, что брат футболиста запросит крупную сумму денег.

В связи с тем, что Промес отрицает обвинения, не исключено, что он проигнорирует постановление приставов.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

В нынешнем сезоне нидерландец забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов требует девять лет тюремного заключения для Промеса.

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