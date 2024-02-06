VI: Промес должен возместить ущерб брату, получившему ножевое ранение

Нападающий «Спартака» Квинси Промес должен возместить ущерб двоюродному брату, получившему от него ножевое ранение.

По информации Voetbal International со ссылкой на апелляционный суд, размер выплаты ещё не установлен. Отмечается, что брат футболиста запросит крупную сумму денег.

В связи с тем, что Промес отрицает обвинения, не исключено, что он проигнорирует постановление приставов.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

В нынешнем сезоне нидерландец забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов требует девять лет тюремного заключения для Промеса.