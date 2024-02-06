Нагорный заявил, что дело Валиевой повлияло на популяризацию фигурного катания

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Подобные истории тоже являются пиаром — это влияет на популяризацию спорта. Президент России в октябре отметил, что популярность фигурного катания в России выросла более чем на 300%», — приводит слова Нагорного РИА Новости.

Российский гимнаст ответил, повлияла ли на популяризацию фигурного катания ситуация с Валиевой.

«Однозначно. Есть негативные стороны, но есть и положительные. Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны, поддержали фигуристку в социальных сетях и привели детей на каток», — сказал он.

29 января CAS дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за допинг. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее бывший хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Алексей Железняков призвал проверить окружение Валиевой на детекторе лжи.