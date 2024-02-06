Нагорный заявил, что дело Валиевой повлияло на популяризацию фигурного катания
- РИА Новости
«Подобные истории тоже являются пиаром — это влияет на популяризацию спорта. Президент России в октябре отметил, что популярность фигурного катания в России выросла более чем на 300%», — приводит слова Нагорного РИА Новости.
Российский гимнаст ответил, повлияла ли на популяризацию фигурного катания ситуация с Валиевой.
«Однозначно. Есть негативные стороны, но есть и положительные. Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны, поддержали фигуристку в социальных сетях и привели детей на каток», — сказал он.
29 января CAS дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за допинг. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Ранее бывший хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Алексей Железняков призвал проверить окружение Валиевой на детекторе лжи.