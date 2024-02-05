Sportklub: экс-игрока «Томи» Петковича арестовали за угрозы чемпиону НБА Бьелице

Бывшего защитника «Томи» Николу Петковича арестовали в Сербии после угроз убийством в адрес чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт» Неманьи Бьелицы.

3 февраля Петкович начал публично угрожать Бьелице, когда тот находился на детской площадке с семьёй, сообщает Sportklub.

Отмечается, что футболист обещал «зарезать Неманью ножницами» и убить всю его семью.

Сербские правоохранители взяли игрока под стражу.

Ранее адвокаты бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей стороной в деле об изнасиловании.