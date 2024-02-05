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Sportklub: экс-игрока «Томи» Петковича арестовали за угрозы чемпиону НБА Бьелице

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Бывшего защитника «Томи» Николу Петковича арестовали в Сербии после угроз убийством в адрес чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт» Неманьи Бьелицы.
Sportklub: экс-игрока «Томи» Петковича арестовали за угрозы чемпиону НБА Бьелице
  • Gettyimages.ru

3 февраля Петкович начал публично угрожать Бьелице, когда тот находился на детской площадке с семьёй, сообщает Sportklub. 

Отмечается, что футболист обещал «зарезать Неманью ножницами» и убить всю его семью. 

Сербские правоохранители взяли игрока под стражу.

Ранее адвокаты бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей стороной в деле об изнасиловании.

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