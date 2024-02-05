Sportklub: экс-игрока «Томи» Петковича арестовали за угрозы чемпиону НБА Бьелице
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3 февраля Петкович начал публично угрожать Бьелице, когда тот находился на детской площадке с семьёй, сообщает Sportklub.
Отмечается, что футболист обещал «зарезать Неманью ножницами» и убить всю его семью.
Сербские правоохранители взяли игрока под стражу.
Ранее адвокаты бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей стороной в деле об изнасиловании.