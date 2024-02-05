Матыцин допустил, что Спартакиада будет проходить раз в два года
- РИА Новости
«Мы сейчас думаем, что Спартакиада будет проводиться чаще — раз в два года. Проводить в один год и чемпионат России, и Спартакиаду — это неправильно, на мой взгляд», — приводит слова Матыцина «Спорт-Экспресс».
Зимняя Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.
Ранее Матыцин высказался об участии белорусских спортсменов в Спартакиаде сильнейших.