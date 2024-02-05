Матыцин допустил, что Спартакиада будет проходить раз в два года

Министр спорта России Олег Матыцин допустил, что Спартакиада сильнейших может проходить каждые два года.

«Мы сейчас думаем, что Спартакиада будет проводиться чаще — раз в два года. Проводить в один год и чемпионат России, и Спартакиаду — это неправильно, на мой взгляд», — приводит слова Матыцина «Спорт-Экспресс».

Зимняя Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Ранее Матыцин высказался об участии белорусских спортсменов в Спартакиаде сильнейших.