Матыцин: участие белорусов добавит конкуренции главному старту зимы — Спартакиаде
- РИА Новости
«Мы очень рады, что хоть в неофициальном зачёте в нём примут участие наши коллеги и друзья из Белоруссии, это добавит конкуренции главному старту зимы, как представлена Спартакиада», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».
Зимняя Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.
Соревнования будут проходить по 16 олимпийским видам спорта.
Ранее сообщалось, что белорусские конькобежцы и шорт-трекисты выступят на Спартакиаде.