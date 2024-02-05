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Матыцин: участие белорусов добавит конкуренции главному старту зимы — Спартакиаде

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался об участии белорусских спортсменов в Спартакиаде сильнейших.
Матыцин: участие белорусов добавит конкуренции главному старту зимы — Спартакиаде
  • РИА Новости

«Мы очень рады, что хоть в неофициальном зачёте в нём примут участие наши коллеги и друзья из Белоруссии, это добавит конкуренции главному старту зимы, как представлена Спартакиада», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Зимняя Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Соревнования будут проходить по 16 олимпийским видам спорта. 

Ранее сообщалось, что белорусские конькобежцы и шорт-трекисты выступят на Спартакиаде.

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