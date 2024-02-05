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Семак: Педро может попасть в основу, если сможет адаптироваться

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразильский новичок Педро сможет рассчитывать на попадание в основной состав команды, если адаптируется к российскому футболу и сохранит стабильность.
Семак: Педро может попасть в основу, если сможет адаптироваться
  • Gettyimages.ru

«Любой игрок пытается показать свой максимум, а иногда показывает даже больше, чем он умеет. Плюс стабильность. Также адаптация к нашему непростому футболу. Насколько он эти факторы будет держать на высоте, позволит нам решить его готовность на место в основном составе», — заявил Семак «Матч ТВ». 

Нападающий присоединился к команде 12 января. Педро в 23 матчах за «Коринтианс» в 2023 году забил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн. 5 февраля форварду исполнилось 18 лет.

Ранее стало известно, когда Спортивный арбитражный суд рассмотрит иск испанской «Барселоны» к российскому «Зениту».

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