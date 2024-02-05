Болельщик выплатит более 300 тысяч рублей за бросок банана в матче с «Зенитом»

Ульяновский областной суд утвердил решение о взыскании 356 тыс. рублей с болельщика, который бросил банан под ноги футболисту «Зенита» Венделу во время матча Кубка России против «Волги».

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