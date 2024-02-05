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Болельщик выплатит более 300 тысяч рублей за бросок банана в матче с «Зенитом»

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Ульяновский областной суд утвердил решение о взыскании 356 тыс. рублей с болельщика, который бросил банан под ноги футболисту «Зенита» Венделу во время матча Кубка России против «Волги».
Болельщик выплатит более 300 тысяч рублей за бросок банана в матче с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ, сообщает пресс‑служба суда.

Фанатом оказался местный житель 2004 года рождения. На 91-й (90 + 1) минуте матча Кубка России с «Волгой» (Путь регионов) Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули банан.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к бразильскому нападающему турецкого «Галатасарая» Тете.

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