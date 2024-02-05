Болельщик выплатит более 300 тысяч рублей за бросок банана в матче с «Зенитом»
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В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ, сообщает пресс‑служба суда.
Фанатом оказался местный житель 2004 года рождения. На 91-й (90 + 1) минуте матча Кубка России с «Волгой» (Путь регионов) Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули банан.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к бразильскому нападающему турецкого «Галатасарая» Тете.