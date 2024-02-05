В WADA ждут небольшую группу нейтральных атлетов на Олимпиаде в Париже

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька считает, что на Олимпийских играх в Париже будет «очень мало» спортсменов с нейтральным статусом.

«Эта группа так называемых нейтральных спортсменов будет очень небольшой, если они вообще поедут на Олимпийские игры в Париже. Россияне не согласны с критериями нейтральности МОК», — заявил Банька в эфире радиостанции RMF FM.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Банька заявил, что в ближайшие годы он не хочет менять место работы.