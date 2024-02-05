Тарпищев призвал Шнайдер следить за формой и отказаться от сладостей

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о российской теннисистке Диане Шнайдер.

«Диана является талантливой теннисисткой, которой есть куда расти, однако очень важно следить за формой», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

По мнению президента ФТР, ключевым для 19-летней россиянки является вопрос питания и режима.

«Шнайдер, как и Павлюченковой, нельзя сладости, например. Она может прогрессировать, но нельзя допускать, чтобы её колбасило по весу», — сказал он.

4 февраля теннисистка завоевала свой первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграв турнир в Хуахине (Таиланд).

Ранее сообщалось, что Шнайдер поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA.