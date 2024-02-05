Перес — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: оригинально

Президент «Реала» Флорентино Перес одной фразой отреагировал на информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский клуб.

«Оригинально», — сказал глава клуба после матча команды с «Атлетико» в рамках 23-го тура чемпионата Испании (1:1).

Как сообщают СМИ, Мбаппе решил подписать контракт с «Реалом» летом 2024 года на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне нападающий забил 27 голов и отдал шесть голевых передач в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в «Реале» опасаются конфликта между Мбаппе и Винисиусом.