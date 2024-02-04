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Агент Помазуна — о слухах про переход в «Спартак»: идиотов всё больше

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Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего за «Урал» на правах аренды, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Спартак».
Агент Помазуна — о слухах про переход в «Спартак»: идиотов всё больше
  • РИА Новости

«Помазун тренируется с командой, у него контракт. Этот телеграм-канал сообщил, что я не в курсе ситуации. Наверное, он больше меня знает, дела его ведёт. Таких идиотов всё больше и больше развелось», — цитирует Сафонова РИА Новости.

Напомним, что Помазун принадлежит ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее в ЦСКА заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по трансферу Помазуна.

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