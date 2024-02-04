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Шнайдер первым делом после завоевания титула WTA позвонила маме

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Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира категории WTA 250 в Хуахине (Таиланд).
Шнайдер первым делом после завоевания титула WTA позвонила маме
  • Gettyimages.ru

Первым делом после выигрыша трофея теннисистка позвонила самому дорогому человеку — маме. В трансляцию попал разговор девушки с мамой.

Россиянка в финале соревнований одержала победу над китаянкой Чжу Линь со счётом 6:3, 2:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту.

Таким образом, 19-летняя Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере.

Ранее сообщалось, что Елена Веснина поздравила Шнайдер с первым титулом WTA в карьере.

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