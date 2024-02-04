Sport.es: ПСЖ не хочет, чтобы Мбаппе объявлял о переходе в «Реал» до завершения игр в ЛЧ
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По информации Sport.es, парижане считают, что эта новость может негативно повлиять на выступление команды в европейском турнире.
Как сообщают СМИ, Мбаппе решил подписать контракт с мадридским клубом летом 2024 года на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне нападающий забил 27 голов и отдал шесть голевых передач в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о трансфере Мбаппе на следующей неделе.