Степанова — о победе в масс-старте: я сделала прогноз, и он сбылся, как говорил Мохаммед Али

Вероника Степанова прокомментировала победу в масс-старте свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Сегодня «неслась на карете», попыталась убежать, но не получалось. Потом решила тактически разложиться по дистанции. Тренер говорил информацию по трассе, но я решила не ждать и взяла инициативу в свои руки. Самочувствие отличное», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Лыжница призналась, что ей приятно сдержать своё слово. Перед гонкой 23-летняя россиянка обратилась к соперницам и заявила, что выиграет масс‑старт.

«Можно сказать, я сделала прогноз, и он сбылся, как говорил Мохаммед Али. Надеюсь, болельщикам понравилось, и мы всё больше будем привлекать людей в лыжный спорт», — сказала она.

Степанова преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 13,6 секунды.

Второй с отставанием от Степановой на 6,5 секунды стала Елизавета Пантрина. Третьей финишировала Татьяна Сорина (+7,6 секунды).

Ранее Степанова заявила, что не вышла в финал спринта Кубка России в Тюмени из-за выбора лыжни.