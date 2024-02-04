RT в Telegram
Подпишись

Степанова — о победе в масс-старте: я сделала прогноз, и он сбылся, как говорил Мохаммед Али

Степанова вспомнила фразу Мохаммеда Али после победы на Кубке России в Тюмени

Короткая ссылка
Вероника Степанова прокомментировала победу в масс-старте свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
Степанова — о победе в масс-старте: я сделала прогноз, и он сбылся, как говорил Мохаммед Али
  • РИА Новости

«Сегодня «неслась на карете», попыталась убежать, но не получалось. Потом решила тактически разложиться по дистанции. Тренер говорил информацию по трассе, но я решила не ждать и взяла инициативу в свои руки. Самочувствие отличное», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Лыжница призналась, что ей приятно сдержать своё слово. Перед гонкой 23-летняя россиянка обратилась к соперницам и заявила, что выиграет масс‑старт.

«Можно сказать, я сделала прогноз, и он сбылся, как говорил Мохаммед Али. Надеюсь, болельщикам понравилось, и мы всё больше будем привлекать людей в лыжный спорт», — сказала она.

Степанова преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 13,6 секунды.

Второй с отставанием от Степановой на 6,5 секунды стала Елизавета Пантрина. Третьей финишировала Татьяна Сорина (+7,6 секунды).

Ранее Степанова заявила, что не вышла в финал спринта Кубка России в Тюмени из-за выбора лыжни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить