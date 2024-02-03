Захарян не попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч Примеры с «Жироной»

«Реал Сосьедад» опубликовал список футболистов, которые сыграют в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу с «Жироной».

20-летний российский полузащитник Арсен Захарян начнёт встречу на скамейке запасных.

Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Реал Сосьедад» (36 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Жирона» (55) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Реал» (57).

Ранее Геннадий Голубин, агент Захаряна, сообщил, что его клиент вряд ли сыграет в матче с «Жироной».