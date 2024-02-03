Агент Худякова: Даниил летом уедет в Европу в качестве свободного агента

Вадим Шпинёв, агент вратаря московского «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал будущее своего клиента.

«Возможно, летом в качестве свободного агента на небольшие деньги мы уедем в Европу. Продлевать контракт? Дело не в этом, парню надо играть», — цитирует Шпинёва Metaratings.

Напомним, что голкипер — воспитанник московского клуба. В нынешнем сезоне Худяков ни разу не вышел на поле в составе команды. Его контракт истекает по окончании сезона-2023/24.

Ранее Илдемир Лопес, агент защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, высказался о будущем своего клиента.