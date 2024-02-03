Вендел вернулся в расположение «Зенита»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, сообщил о возвращении своего клиента в расположение команды.

«Он только вернулся. Вендел отъезжал в Бразилию на несколько дней во время паузы между сборами по личным причинам. Сейчас у него всё хорошо», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

По информации Sport24, игрок не приехал на второй сбор «Зенита», который начался 1 февраля в Дохе (Катар).

В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в 18 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Вендел останется в «Зените» до конца сезона.