Вендел вернулся в расположение «Зенита»
- РИА Новости
«Он только вернулся. Вендел отъезжал в Бразилию на несколько дней во время паузы между сборами по личным причинам. Сейчас у него всё хорошо», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».
По информации Sport24, игрок не приехал на второй сбор «Зенита», который начался 1 февраля в Дохе (Катар).
В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в 18 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Вендел останется в «Зените» до конца сезона.