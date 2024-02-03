В сборной Казахстана опровергли матч с командой России в июне

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох прокомментировал информацию о матче национальной команды со сборной России.

«Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России в июне. График игр у Казахстана уже составлен, в нём нет товарищеского матча с российской сборной», — цитирует Шоха Sport24.

Как сообщает «Матч ТВ», сборная России по футболу может сыграть с Казахстаном в июне. Вопрос проведения матча между командами прорабатывается.

Напомним, что российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что матч между Россией и Сербией будет учтён в рейтинге Международной федерации футбола.