В сборной Казахстана опровергли матч с командой России в июне
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«Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России в июне. График игр у Казахстана уже составлен, в нём нет товарищеского матча с российской сборной», — цитирует Шоха Sport24.
Как сообщает «Матч ТВ», сборная России по футболу может сыграть с Казахстаном в июне. Вопрос проведения матча между командами прорабатывается.
Напомним, что российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что матч между Россией и Сербией будет учтён в рейтинге Международной федерации футбола.