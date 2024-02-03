Агент Кривцова: Никите рано в Европу, хотя предложение было

Младен Гргич, агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, высказался о новом контракте своего клиента с краснодарским клубом.

«Никита — игрок высокого уровня, возможно, через года-два он будет лучшим футболистом России. «Краснодар» — хороший клуб, занимает первое место. В Европу ему уходить ещё рано, хотя предложение было. Подождём до лета, сперва нужно стать чемпионом России», — цитирует Гргича «РБ Спорт».

2 февраля стало известно, что «Краснодар» продлил контракт с Кривцовым до 2029 года.

Кривцов выступает за «быков» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил два гола в 22 матчах во всех турнирах.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками.

Ранее российский журналист Отар Кушанашвили назвал «Краснодар» фаворитом на победу в РПЛ.