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Коваленко признался, что ему интересно будет сыграть с «Аль-Духаилем» Коутиньо

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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился ожиданиями от турнира Кубок равноправия в Дохе (Катар).

«Соперники очень интересные. Про «Аль-Духаиль» слышал только, что там играет Коутиньо. Это игрок мирового уровня, интересно посмотреть, на что ты способен на фоне него», — цитирует Коваленко сайт клуба.

«Зенит» проведёт в Дохе сбор с 1 по 14 февраля. Сине-бело-голубые в рамках турнира сыграют с катарским «Аль-Духаилем» (5 февраля), китайским «Шанхай Шеньхуа» (8 февраля) и бразильским «Сантосом» (13 февраля), а также встретятся в товарищеском матче с армянским клубом «Ноа» (6 февраля).

Ранее Сергей Семак заявил, что в матчах на Кубке равноправия в Катаре постарается восстановить игровые связи.

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