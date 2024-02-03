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Агент Фассона: вероятно, Лукас останется в «Локомотиве» до конца сезона

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Илдемир Лопес, агент защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, высказался о будущем своего клиента.
Агент Фассона: вероятно, Лукас останется в «Локомотиве» до конца сезона
  • РИА Новости

«Вероятно, Лукас останется в «Локомотиве» до конца сезона», — цитирует Лопеса «РБ Спорт».

Игрок выступает за московский клуб с 2022 года. В текущем сезоне Фассон провёл за команду 22 матча и сделал одну результативную передачу. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €3,5 млн.

«Локомотив» в следующем контрольном матче сыграет 4 февраля с казахстанским «Кайратом».

Ранее агент Фассона сообщил об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса».

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