«Матч ТВ»: сборная России по футболу может сыграть с Казахстаном в июне
- РИА Новости
«Вопрос проведения матча сборных России и Казахстана прорабатывается, игра может пройти в июне», — приводит слова источника «Матч ТВ».
Сборная России проведёт свой следующий матч с Сербией 21 марта. Встреча состоится на стадионе «Динамо» в Москве.
Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что матч между Россией и Сербией будет учтён в рейтинге Международной федерации футбола.