«Матч ТВ»: сборная России по футболу может сыграть с Казахстаном в июне

Сборная России по футболу может провести матч с командой Казахстана летом.

«Вопрос проведения матча сборных России и Казахстана прорабатывается, игра может пройти в июне», — приводит слова источника «Матч ТВ».

Сборная России проведёт свой следующий матч с Сербией 21 марта. Встреча состоится на стадионе «Динамо» в Москве.

Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что матч между Россией и Сербией будет учтён в рейтинге Международной федерации футбола.