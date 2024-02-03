Романцев предложил Чалову дождаться предложения от «Реала»

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев высказался о возможном переходе нападающего столичного ЦСКА и национальной команды Фёдора Чалова в турецкий «Трабзонспор».

«Чемпионат Турции по классу ни в чём не превосходит российский. А «Трабзонспор» далеко не «Монако», куда переходил Головин, и ничуть не сильнее ЦСКА, в котором Фёдор вышел на первые роли. Остаётся только вопрос денег. Хотя не думаю, что это тот самый случай, когда футболиста ждут райские кущи, как в Саудовской Аравии», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Тренер предложил нападающему дождаться предложения от «Реал Мадрид».

«Вот если бы возник вариант с «Реалом», это был бы вызов и стоило бы проводить Фёдора с фанфарами. А так, извините уж, армейские болельщики, получается, вариант — шило на мыло. Так что давайте подождём приглашения из Мадрида!» — сказал он.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин забил 11 голов и отдал три голевые передачи в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт Чалова с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб предложил Чалову контракт с беспрецедентными условиями.